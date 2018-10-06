Fatih'te gecekondu alev alev yandı

Fatih'te bir gecekondu bilinmeyen bir nedenden alev alev yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, 05.30 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduyu kısa sürede söndürdü. Bir müddet soğutma çalışması yapılan gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. Yanan gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.