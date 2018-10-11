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Fatih'te hava destekli 'Ulubatlı-7' asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Fatih’te hava destekli ‘Ulubatlı-7’ adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Fatih'te hava destekli ‘Ulubatlı-7' adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde aramalar yapıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla suç işlenmesinin önlenmesi, suçlarla mücadele edilebilmesi ve genel güvenliğin devam ettirilebilmesi amacıyla 'Ulubatlı-7' genel asayiş uygulaması yapıldı. Saat 15.00 ile 17.00 arasında düzenlenen uygulama, Fatih'teki işlek cadde ve ara sokaklarda gerçekleştirildi.


Ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ayrıca şüpheli araç ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi.

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