Fatih’te iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, 04.00 sıralarında Fatih Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Taran idaresinde 34 FA 0044 araç, park halindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Tarık Taran ve Feyzullah B. araçta sıkıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemenin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tarık Taran idaresindeki 34 FA 0044 plakalı araç hızla park halinde bulunan bir minibüse çarpıyor. Olay yerinde gelen ekipler yaralı şahıslara ve kazaya müdahale ediyor.