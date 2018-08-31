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31 Ağustos 2018 10:22

Fatih’te iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Fatih’te otomobilin park halinde minibüse çarptığı ve iki kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te iki kişinin yaralandığı kaza kamerada

31 Ağustos 2018 10:22


Kaza, 04.00 sıralarında Fatih Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Taran idaresinde 34 FA 0044 araç, park halindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Tarık Taran ve Feyzullah B. araçta sıkıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemenin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.


Kaza anı kamerada


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tarık Taran idaresindeki 34 FA 0044 plakalı araç hızla park halinde bulunan bir minibüse çarpıyor. Olay yerinde gelen ekipler yaralı şahıslara ve kazaya müdahale ediyor.




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