Fatih'te ikinci el kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Fatih Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil, çanta ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede birçok noktaya yerleştirilecek kumbaralardan toplanan kıyafetler, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olanlara dağıtılacak.

Proje kapsamında ilk etapta ilçede belirlenen ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çarşamba ve Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Parkları ile semt konaklarına kumbaralar konumlandırıldı. İlerleyen günlerde farklı park, meydan ve ana arterlere de kumbaralar konulmaya devam edecek.

Toplanan kıyafetler, kullanılabilir olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrılacak. Kullanılabilecek olanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılacak durumda olmayanlar ise geri dönüşüm işlemleriyle elyaf ve iplik haline getirilecek.Bu çalışma ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir kent bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınarak, buna entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmaya çalışılacak.