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26 Kasım 2017 09:22

Fatih’te kaldırımda erkek cesedi bulundu

Fatih’te kaldırımda bir ceset bulundu.

Fatih’te kaldırımda erkek cesedi bulundu

26 Kasım 2017 09:22

Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokakta kaldırımda hareketsiz birinin yattığını gören esnaf, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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