Fatih’te kaza: 2 yaralı

Çarpmanın etsiyle araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, 04.00 sıralarında Fatih Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucunda Tarık Taran idaresinde 34 FA 0044 park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Tarık Taran ve Feyzullah B. Araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.