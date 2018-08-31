Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 05:06

Fatih’te kaza: 2 yaralı

Fatih’te bir otomobil park halindeki minibüse çarptı.

Fatih’te kaza: 2 yaralı

31 Ağustos 2018 05:06

Çarpmanın etsiyle araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kaza, 04.00 sıralarında Fatih Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucunda Tarık Taran idaresinde 34 FA 0044 park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Tarık Taran ve Feyzullah B. Araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç