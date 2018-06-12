Fatih’te korkunç ölüm

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi göz altına alınırken ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairede yabancı uyruklu bir şahsa ait ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından kapıyı kırarak açtı. Konuyla ilgisi olduğundan şüphelenilen 1’i kadın 3 kişi polis ekiplerince göz altına alındı.

Ceset betona gömülmüş halde bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin dairenin tuvalet bölümünde bulunduğu tespit edildi. Bavul içerisine konularak bulaşık makinesinin içine gizlenen cesedin etrafının alçıpan ve köpükle kapaklandıktan sonra üzerine beton döküldüğü öğrenildi. Duvar görüntüsü verilen yerden çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedin 24 Nisan’da İstanbul’da ortadan kaybolan Tunus Uyruklu Rochdi Rochdi(49)’ye ait olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin araştırması devam ederken olay yerinde incelemelerini yapan Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.