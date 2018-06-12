Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 11:14

Fatih’te korkunç ölüm

Fatih’te ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bavul içerisinde bulaşık makinesine konmuş, sonrasında üzeri beton ile kaplanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Fatih’te korkunç ölüm

12 Haziran 2018 11:14

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi göz altına alınırken ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairede yabancı uyruklu bir şahsa ait ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından kapıyı kırarak açtı. Konuyla ilgisi olduğundan şüphelenilen 1’i kadın 3 kişi polis ekiplerince göz altına alındı.


Ceset betona gömülmüş halde bulundu


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin dairenin tuvalet bölümünde bulunduğu tespit edildi. Bavul içerisine konularak bulaşık makinesinin içine gizlenen cesedin etrafının alçıpan ve köpükle kapaklandıktan sonra üzerine beton döküldüğü öğrenildi. Duvar görüntüsü verilen yerden çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Cesedin 24 Nisan’da İstanbul’da ortadan kaybolan Tunus Uyruklu Rochdi Rochdi(49)’ye ait olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin araştırması devam ederken olay yerinde incelemelerini yapan Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç