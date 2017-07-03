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03 Temmuz 2017 09:05

Fatih’te korkutan otel yangını

Fatih’te 4 katlı bir otelin 2.

Fatih’te korkutan otel yangını

03 Temmuz 2017 09:05

katında bulunan saunada yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelin üst katlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri tahliye etti.


Edinilen bilgiye göre, yangın saat 07.30 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. 4 katlı otelin 2. katında bulunan saunada henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle otelin bir kısmını yoğun duman kapladı. O sırada otelde kalan müşteriler ve çalışanlar itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Müşterilerin yangın nedeniyle panik halinde oldukları görüldü. İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından müşteriler, oteldeki odalarına geri döndü. İtfaiyenin yangının neden çıktığı konusundaki çalışmaları sürüyor.




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