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10 Temmuz 2018 14:49

Fatih’te korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Fatih’te henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı boş bir daire alev alev yandı.

Fatih’te korkutan yangın mahalleliyi sokağa döktü

10 Temmuz 2018 14:49

Paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü.


Olay, Karagümrük Mahallesi Prof. Dr. Naci Şensoy Caddesi’nde bulunan boş bir dairede meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı daireden alevler yükselmeye başladı. Mahalle esnafının ihbarı üzerine olay yerine Fatih ilçesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içinde yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı mahalle sakinleri yangının boş daireye giren şahıslar nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.




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