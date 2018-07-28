Fatih’te korkutan yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Kısa sürede binayı saran yangın paniğe neden olurken polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı.

Yangın, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada saat 14.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre mağazanın ikinci katında depo olarak kullanılan bölümde klimanın arıza yapması sonucu yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Mağaza çalışanları ve bina sakinleri binayı hemen boşaltarak olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın güçlükle kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanmaya karşı olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri iki bina arasında kalan yangının çıkış noktasına müdahale etmekte güçlük çekerken uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşlar, cep telefonlarıyla canlı yayınladı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi trafiği kapatarak olay yeri şeritleri çekti. Meraklı vatandaşların ise yanan binayı cep telefonu kameralarıyla sosyal medyada canlı yayınladığı görüldü.

"Cadde trafiğe kapandı"

Yangının çıkış anını anlatan Muhammet Fındıkçı, "Ben buradan geçiyordum. Dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Müdahaleye başladı. Yangın binaların arasından çıktı. Cadde trafiğe kapandı. Dükkanda çalışanların hepsi dışarı çıktı. İçeride kimse yok" dedi.

"Klimada elektrik arızası çıkmış"

Aynı binada çalışan Yakup Bozkurt, "Bizim dükkanımız alt katta. Biz paydos etmiştik. Arkadaşlar dışarı çıktı. ‘itfaiyeyi arayın ‘dedi. Klimada elektrik arızası çıkmış. İtfaiye geldi ama yangın arka tarafta çıktığı için itfaiye arka tarafa ulaşmakta sorun yaşadı" ifadelerini kaydetti.