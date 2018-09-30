Fatih'te korsan kitap operasyonu: 14 bin 200 kitap ele geçirildi

Fatih'te gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında korsan kitaplara el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Fatih'te iki ayrı kırtasiye ve kitabevinin, başta üniversite olmak üzere farklı türdeki birçok kitabı, sahte bandrollü veya bandrolsüz üretip, il genelinde sattığını belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 26 Eylül'de söz konusu 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.