İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te korsan kitap operasyonu: 14 bin 200 kitap ele geçirildi

Fatih’te gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirildi.

Fatih'te gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında korsan kitaplara el konuldu.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Fatih'te iki ayrı kırtasiye ve kitabevinin, başta üniversite olmak üzere farklı türdeki birçok kitabı, sahte bandrollü veya bandrolsüz üretip, il genelinde sattığını belirledi.


Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 26 Eylül'de söz konusu 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.