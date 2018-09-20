Fatih'te marangoz atölyesi alev alev yandı

Fatih'te bir marangoz atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alsa da ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hoca Gıyasettin Mahallesi Küçük Pazar Mektebi Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevli yanmayı kısa sürede kontrol altına alsa da ahşap bina kullanılamaz hale geldi. 112 ekipleri olası bir yaralanmaya karşı sokak üzerinde hazır bekletilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırmanın ardından belli olacak.

Yangının marangoz imalathanesinde meydana geldiğini ifade eden sokak esnafı Mustafa Aydın, “Arkadaşlar yangın var diye bağırdı. Biz de itfaiyeye haber verdik. İtfaiye kısa bir zamanda geldi. Hemen müdahale etti. Baya alevli yanıyordu. Eski tahta bina çabuk alevlendi. Çatı çöktü” dedi.