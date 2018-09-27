Fatih'te marangozhanede yangın

İstanbul (İHA) – Fatih'te iki katlı bir binanın alt katındaki marangozhanede çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın da can kaybı yaşanmadı.

Yangın, saat 03:00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Simkeş Camii sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın alt katındaki marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerindeki ahşap malzemeler kısa sürede alev alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında marangozhanede yanan malzemeler itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yangın sonrası marangozhane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.