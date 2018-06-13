Fatih’te minibüs ile özel halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, 10. Yıl Caddesi Topkapı Alt Geçit mevkii Zeytinburnu istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu-Topkapı hattında sefer yapan 34 M 2780 plakalı yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaşan Beylikdüzü-Taksim hattında sefer yapan 34 DH 7270 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada minibüs şoförü ve 9 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken, Zeytinburnu istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza sırasında minibüste olan bir yolcu, “Otobüsü görmedi herhâlde, direkt çarptı. Otobüste 10 kişi vardı. Dağınık dağınık oturuyorduk. Önümdeki ağabeyin ayağı kırıldı sanırım. Otobüsü görmedi ya da kaçarım diye düşündü. Frene basamadan vurdu. Şoförün durumu biraz daha kötü galiba” dedi.

Otobüste yolculuk ederken bir anda arkadan çarpışma sesi geldiğini ifade eden bir yolcu ise, “Ne olduğunu da anlayamadık. İndik. Minibüsteki arkadaşlar çok kötüydü. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya bakıyoruz. Otobüste suç yok. Bütün suç minibüste. Çok hızlı bir şekilde geldi. Bizde bir şey yok da minibüstekiler çok kötüydü” diye konuştu.