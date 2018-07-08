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08 Temmuz 2018 04:32

Fatih’te motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 ağır yaralı

Fatih’te tramvay yolunda motosiklet ile taksinin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Fatih’te motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 ağır yaralı

08 Temmuz 2018 04:32


Kaza,03.30 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde bulunan Pazartekke Tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan gelen 34 BIL 387 motosiklet tramvay yolunda bulunan kavşaktan geçmeye çalışan 34 TBB 84 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Yere savrulan sürücünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza yapan taksi ve motosiklet kaza yerinden çekici ile kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.




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