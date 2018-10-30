Fatih'te Motosikletli Polisler hırsızlıktan dönen şüphelileri ticari takside yakaladı

İstanbul Fatih'te Motosikletli Polis Timleri, şüphe sonucu durdukları ticari takside aranma kayıtları olan iki kişiyi yakaladı. Topkapı'da bir evden hırsızlık olayından ele geçirdikleri eşyalarla birlikte yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Ekim günü Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamalar sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis timleri şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdu. Yapılan Genel Bilgi Taramasında(GBT) araç içerisinde bulunan yolculardan F.T. isimli kadının ve B.K. isimli erkek şahsın hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Şüpheliler araçta bulunan Y.O. isimli yaşı küçük şahısla beraber gözaltına alındı.

Araç içerisinde bulunan şahısların çantasında yapılan aramalarda; kurbağacık, tornovida ve T demir gibi hırsızlıkta kullanılabilecek aletlere rastlandı. Ayrıca yaklaşık 3 bin TL para, ziynet eşyaları, elektronik aletler ve çeşitli eşyalar yapılan aramalarda ele geçirildi.

Konu ile ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, eşyaların Topkapı Mahallesi'nde bir ikametten çalındığını tespit etti. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gözaltına alınan şahısların hırsızlığın gerçekleştiği ikametten çıkarken görüntüleri ortaya çıktı.

28 Ekim günü adli makamlara sevk edilen F.T. ve B.K. isimli şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Y.O. isimli yaşı küçük şahıs ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.