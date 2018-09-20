Fatih'te polisten kaçan şüphelinin üzerinde kokain bulundu

İstanbul Fatih'te şüpheli bir şahsın polis ekiplerini görünce kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucunda şahıs, üzerinde 30 gram taş kokainle yakalandı.

Olay, Fatih'te 18 Eylül günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attığı esnada şüpheli bir şahsı tespit etti. Polis ekiplerini fark eden V.K. isimli şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli şahıs yakalanarak üst araması yapıldı. Yapılan aramada 75 parça halinde satışa hazır halde paketlenmiş 30 gram taş kokain bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs 19 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.