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31 Temmuz 2018 00:29

Fatih’te silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Fatih’te akşam üstü saatlerinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı silahlı kavga akşam saatlerinde de devam etti.

Fatih’te silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

31 Temmuz 2018 00:29

Kavgada yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.


Olay, Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokak’ta bir çorbacıda gündüz saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüştü ve 4 kişi yaralanmıştı. Akşam saatlerinde ise kavga devam etti. Yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen iki kişiyi iddiaya göre pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı.


Yaralılar Ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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