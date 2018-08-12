Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 22:51

Fatih’te silahlı kavga: 1 polis yaralı

Fatih’te 3 kişi ile tartışan sivil polis memuru, silahla ateş açılması sonucunda bacağından vuruldu.

Fatih’te silahlı kavga: 1 polis yaralı

12 Ağustos 2018 22:51

Polis memuru tedavi altına alınırken, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Olay, 21.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden polis memuru ile 3 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Zanlılardan birinin kullandığı silahla polis memuru H.K. bacağından yaralandı. Polis memuru H.K. hemen bir taksi ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan silahlardan çıkan bir kurşun park halindeki taksiye isabet etti.


Soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Parse error: syntax error, unexpected 'Ekim' (T_STRING) in /var/www/inc/footer.php on line 89