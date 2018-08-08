Fatih’te silahlı kavga: 1 yaralı

Ateş ettiği silahı birkaç mahalle aşağıda bulunan aracına bırakan şüpheli yaya olarak kaçarken yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Ali Naki Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BHP 977 plakalı lüks bir araçla Helvacı Ahmet Sokak’a gelen bir kişi borçlusu Mert Uçar (31) ile karşılaştı. Alacağını isteyen ve ismi öğrenilemeyen şahıs Uçar ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin borçlusuna belindeki silahı çekmesi üzerine Uçar olay yerinden kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonunda sokakta ayağından vurdu

Helvacı Ahmet Sokak’ta başlayan tartışma iki üst sokakta bulunan Ali Naki Sokak’a kadar devam etti. Şüpheli şahıs borçlusu Mertkan Uçar’ı burada ayağından vurarak olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli tekrar aracına doğru koştuğu sırada olay yerine yakın noktada bulunan polis ekipleri şüpheli şahsın peşine düştü. Şüpheli şahıs ateş ettiği silahını sokak üzerinde bulunan aracına saklayarak yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi. Ayağından vurulan Mertkan Uçar ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.