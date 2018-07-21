Fatih’te silahlı saldırı; 1 ölü

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 03:00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre göre Millet Caddesi üzerinde yürüyen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, boş mermi kovanlarını inceledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme sürüyor.