Fatih'te şüpheli aracı durduran polis ekipleri uyuşturucu şebekesini çökertti

Fatih'te şüphelendikleri bir aracı durduran polis ekipleri, yabancı uyruklu 3 şahısla beraber çok sayıda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Operasyonu derinleştiren ekipler, çeşitli illerde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi çökertti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2 Kasım günü Kocamustafapaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Edinilen bilgiye göre, aracın içerisinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca yakaladı. Araç içerisinde bulunan Irak uyruklu A.O.A. (29), İran uyruklu M.B. (38) isimli erkek şüphelilerle Z.G. (30) isimli bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahısların uyuşturucu satıcısı olduklarını itiraf etmesi üzerine ikamet ettikleri Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda, E.K. (24), E.Ö.K. (22), D.Ü. (30) isimli kadın şahıslar, R.K. (35), H.H.A. (27) isimli erkek zanlılar ve Afganistan uyruklu MG. (23) ile yaşı küçük 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları araç içerisinde ise 1 adet tüfek ele geçirildi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen cam malzeme, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 TL para, uyuşturucu satışı yapıldığına dair hesap defterleri, çok sayıda sim kart, hafıza kartı, cep telefonu parçaları, tornavida ve lehimler bulundu.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahısların Denizli, Manisa ve Eskişehir illerinde uyuşturucu maddenin dağıtımını yaptıkları ve İstanbul'da da bu iş için bir araya geldikleri tespit edildi. 4 Kasım günü adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Z.G., M.B., A.O.A., R.K. ve S.A. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.