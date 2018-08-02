Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:21

Fatih’te tadilat yapılan erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı

İstanbul Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı.

Fatih’te tadilat yapılan erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı

02 Ağustos 2018 12:21

Yangında mahsur kalan 3 öğrenci ve 1 işçi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Yangın, Haseki Mahallesi, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması yapılıyordu. Demir kaynağı yapıldığı esnada yatak alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.


Tadilat yapan işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahsur kalan 1 işçi ve 3 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle de Cerrahpaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


“İçeride tadilat çalışmasını yapan kişi asansörde kaldı”


Erkek öğrenci yurdunda çalışmanın yapıldığını ve bu sırada yangın çıktığını ifade eden bir vatandaş, ”Demire kaynak yapıldı. Kaynak yatağa gelince yataktan alev çıktı. İçeride bir duman oldu. Aşağı 5-10 kişi indi. Ardından sağ tarafa ve üst çatıya ateş sıçradı. Hemen itfaiye aradık. İçeride tadilat çalışmasını yapan kişi asansörde kaldı. Yarım saat önce kurtarıldı” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç