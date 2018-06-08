Fatih’te ters yoldan gelip yaya çarpan sürücü serbest bırakıldı

Yenilmez’in ölümden döndüğü anlar kameralara yansırken, yayaya çarparak yürüyemez hale getiren sürücünün çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, 4 Haziran günü Kızılelma Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, trafikten kaçmak için ters yönde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Yenilmez’e feci şekilde çarptı. Çarpmanın ardından yola savrulan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü sorgusunun ardından savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan feci kaza anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Fatih Fındıkzade’de bir otomobilin trafikten kaçmak için ters yönden ilerlediği görülüyor. Ters yönde ilerleyen otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptığı görülüyor. Görüntülerde sürücünün kazanın ardından durmadan ilerlediği görülüyor.

“Bir anda kendimi aracın altında buldum”

Tedavinin ardından hala yürümekte zorluk çeken Yenilmez, “Olay günü 15.30 sıralarında marketten iş yerime doğru geçiyordum. Yolun karşısına geçtim. Sağ şerit tamamen tıkalıydı. Ters yönden bir araç hızla geliyormuş. Aracı görmedim. Normal, trafiğin seyir yönüne baktım. Her hangi bir trafik yoğunluğu yoktu. Tam karşıya geçerken bir anda kendimi aracın altında buldum. Üç dört takla atmışım. Kafam lastikle refüj arasına sıkıştı. Ayaklarım şu anda tutmuyor” dedi.

“Adamlar kaza yaptıktan sonra kaçıp gittiler”

Ayaklarında büyük şişkinlikler ve morluklar olduğunu dile getiren Yenilmez, “Yürüyemiyorum. İş yerimde herhangi bir işlem yapamıyorum. Bana çarptıktan sonra ters yönden hiç durmadan devam ettiler. Hemen ambulans çağırdılar. Ayağa kalktım. Yürüyemez haldeydim. Yere düştüm. Bilincimi yitirmiştim. Şu anda yürüyemez vaziyetteyim. Ayaklarımın her iki tarafında da büyük şişkinlikler ve morluklar var. Herhangi bir iş yapamıyorum. Evime çıkamıyorum. İş yerinde kalıyorum. Adamlar kaza yaptıktan sonra kaçıp gittiler. Arkadaşlar aracın plakasını almışlar. Tahminen arabada 5-6 kişi vardı.” dedi.

“Bu arkadaşların cezalandırılmasını istiyorum diyorum”

İbrahim Yenilmez, kaçan aracın şoföründen şikayetçi olacağını ifade ederek “Dava açacağım. Şuanda ben burada yatar vaziyetteyim. Ne kimseye ulaşabiliyoruz ne de olayda tutuklu olan var. Adamlar resmen bırakıp gittiler. Yaptıkları yanına kar kaldı. Ben bu vaziyette iş yapamaz haldeyken ne olacağımı bilmiyorum. Ölebilirdim. Allah korudu. Yapılanların yanına kar kalmaması lazım. Ne arayan ne soran var. Gerekenin yapılmasını bekliyorum. Adli vakaysa araştırılmasını ve bu arkadaşların cezalandırılmasını istiyorum diyorum” dedi.