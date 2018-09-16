Fatih'te trafik kazası: 1 ölü

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, 06.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Şentürk'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaban Şentürk yaklaşık 50 metre ileri fırladı. Yayaya çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Şaban Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından Şaban Şentürk'ün cenazesi morga kaldırılırken ekipler kaçan siyah arabayı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle Vatan Caddesinde trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.