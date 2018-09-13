Fatih'te Türkmenistan uyruklu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

İstanbul Fatih'te uyuşturucu imal ve satışının yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında Türkmenistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. 5 Eylül günü tespit edilen adrese yapılan operasyonda Türkmenistan uyruklu R.H. ve R.D.K. gözaltına alındı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramalarda; 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 790 gram eroin, 130 gram afyon sakızı, 34 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.