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Fatih'te ‘Ulubatlı 6' isimli asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli ‘Ulubatlı-6’ adlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli ‘Ulubatlı-6' adlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla helikopter destekli ‘Ulubatlı-6' isimli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamaya Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden emniyet mensupları katıldı. Saat 22.00 ile 00.00 arası düzenlenen uygulama, Fatih'in işlek yerlerinden Aksaray, Horhor ve Kumkapı bölgelerinde yapıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması yaptı. Ayrıca asayiş ekipleri daha önce belirlediği adreslere baskın yaptı. Bir adreste pompalı tüfek ve fişekler bulundu. Uygulamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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