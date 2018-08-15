Fatih’te yanan metruk binanın duvarı aracın üzerine çöktü

Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Hoca Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki metruk bir binada madde bağımlıları tarafından yangın çıkarıldı. Bir anda bütün binayı saran alevler çevredekiler tarafından fark edilince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binanın duvarı park halindeki aracın üzerine çöktü

Söndürme çalışmaları sırasında yanan metruk binanın bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında metruk binanın duvarı park halinde bulunan bir aracın üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından binada ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.