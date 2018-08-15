Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 20:35

Fatih’te yanan metruk binanın duvarı aracın üzerine çöktü

Fatih’te metruk binada çıkan yangın sonrasında binanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Fatih’te yanan metruk binanın duvarı aracın üzerine çöktü

15 Ağustos 2018 20:35

Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Hoca Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki metruk bir binada madde bağımlıları tarafından yangın çıkarıldı. Bir anda bütün binayı saran alevler çevredekiler tarafından fark edilince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.


Yangın sonrası binanın duvarı park halindeki aracın üzerine çöktü


Söndürme çalışmaları sırasında yanan metruk binanın bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında metruk binanın duvarı park halinde bulunan bir aracın üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından binada ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç