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18 Haziran 2018 08:26

Fatih’te yangın: 1 ölü

Fatih’te 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih’te yangın: 1 ölü

18 Haziran 2018 08:26


Yangın, sabah saatlerinde Aksaray Mahellesi Sulu Bostan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören komşuları hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İçeride kalan Turan Özyener (85) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener’in yakınları, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak sakinleştirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Özyener’in cenazesi morga kaldırıldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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