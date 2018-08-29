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29 Ağustos 2018 02:06

Fatih’te yangın paniği

Fatih’te elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih’te yangın paniği

29 Ağustos 2018 02:06

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden biri “Camdan çıktım, çocukları zor kurtardım” dedi.


Yangın, 01.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Eğridut Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektik kontağından dolayı elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle binadan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi daha sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



“Camdan çıktım, çocukları zor kurtardım”


Yangını gören vatandaşlardan biri, “ Yangın çıktı kapıyı açtım, baktım saatler yanıyor. Kapıyı geri kapatıp, camdan çıktım. Çocukları zor kurtardım. Hemen dışarı çıkıp komşulara haber verdim” dedi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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