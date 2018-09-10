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Fatih'te yol çöktü

İstanbul Fatih’te tırların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü, yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

İstanbul Fatih'te tırların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü, yolda bazı araçlar mahsur kaldı.


Olay, Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Yolun Samatya yönüne giden kısmı tamamen trafiğe kapatılırken, çökmenin meydana geldiği güzergahı kullanan tırlar yolda mahsur kaldı. Yolu çöktüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler yolun her iki yönüne de güvenlik şeride çekerek çalışmalara başladı. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolda araçların trafik akışının farklı güzergahlardan sağladığı öğrenildi.

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