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14 Ağustos 2018 02:02

Fatih’teki hastane yangını söndürüldü

İstanbul (İHA) – Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası’nda elektrik kaynaklı çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Fatih’teki hastane yangını söndürüldü

14 Ağustos 2018 02:02

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası tahliye edilen hastalar yeniden servislere alınırken, Fatih Kaymakamı hastaneye gelerek hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası’nın 3.üncü katındaki ameliyathanede elektrik kaynaklı çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı hastanede durumu ağır olan hastalar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tahliye edilen hastalar yeniden servislere alındı.


Fatih Kaymakamından geçmiş olsun ziyareti


Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit yangın sonrası hastane bahçesine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Hastane bahçesinde bekleyen hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ümit, “ Sağlık görevlilerimiz, ambulanslarımız ve tüm çalışanlarımız tüm işlemleri takip ediyor. Her şey normale dönmüş durumda. Bu bilgileri vermek için Başhekimimizle birlikte buraya geldik. Tekrar geçmiş olsun” dedi.




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