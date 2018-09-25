Fatma Girik’in 50 yıllık sapığına dava

Girik’in 71 yaşındaki sapık hayranı, hastane odasında Fatma Girik’e evlenme teklif ettiğini ve Girik’in kabul ettiğini iddia etti.

Ünlü oyuncu Fatma Girik’i gençlik yıllarından itibaren takip eden sapık hayranı Mehmet A. hakkında Girik’in şikayeti üzerine ’taciz suçundan’ 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet A. ile müşteki Fatma Girik’in avukatı hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme hakimi, Girik’in Bodrum Adliyesinde talimatla alınan ifadesinin dava dosyasına ulaştığını kaydetti.

"Gençlik yıllarından itibaren hayranım”

Dava dosyasına ulaşan Girik’in ifadesinde “Sanık gençlik yıllarından itibaren hayranım. Ara ara karşıma çıkarak hayranlığını dile getiriyordu. Hastanede tedavi olduğum sırada odama girmiş. Bir de not bırakmış. Bıraktığı notun içerisine ‘Keşke seni zamanında kaçırsaydım’ şeklinde kelimeler kullanarak işi taciz boyutuna taşımış. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş olsun demek için hastaneye gittim”

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Mehmet A. (71), “Olay günü geçmiş olsun demek için hastaneye gittim. Hastaneden geçmiş olsun dedim. Kendisine evlenme teklif ettim ve kabul etti. Seni seviyorum ile başlayan mektubu Fatma Girik’e hitaben yazdım. İkametine gittim, kapısına gittim ve çıkanlara verdim. Suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisinden özür diliyorum. Pişmanım” dedi.

Mahkeme bir sonraki celse tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı

Ünlü Oyuncu Fatma Girik, gençlik yıllarından itibaren kendisini takip ederek rahatsız eden sapık hayranının geçtiğimiz yıl hastane odasına girmesinin ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Girik’in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Mehmet A. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.