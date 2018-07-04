Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 21:46

Fatma Yıldırım: "Önemli hedefleri olan bir camianın parçası olmak gurur verici"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın yeni transferi Fatma Yıldırım, "Önemli hedefleri olan bir camianın parçası olmak gurur verici" dedi.

Fatma Yıldırım:

04 Temmuz 2018 21:46


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Fatma Yıldırım, sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe gibi büyük hedefleri olan, büyük bir camianın parçası olmaktan dolayı duyduğu gururu dile getiren Fatma Yıldırım; takım olarak tüm kupalara talip olduklarını söyledi. söyledi.


Önemli hedefleri olan bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatma Yıldırım, “Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada olmak her zaman hayalimdi. Önemli hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda başarılı olan bir takım. Böyle bir takımın parçası olmak onur verici” dedi.



"Sezon biter bitmez anlaşma sağlandı"


Kısaca transfer sürecine de değinen milli voleybolcu, “Transfer sürecime ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse de, menajerim aracılığıyla bana ulaşıldı ve sezon biter bitmez de anlaşma sağlandı. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde bir açıklama yaparken; “Takımda çok fazla sayıda tanıdığım isim var: Polen, Damla, Dicle, Ezgi, Merve ve Melis. Bu arkadaşlarımla milli takımlarda beraber oynadık. Güzel bir arkadaşlığımızın olduğunu söyleyebilirim” diyerek takımdaki arkadaşlık ortamına da değindi.



"Her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz"


Fenerbahçe forması altındaki hedeflerine de değinen Fatma Yıldırım, “Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı da buna göre yapacağız. Umarım güzel bir sezon olur. Tabii bütün başarılarda taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. Geçmişte forma giydiğim takımlarla, Fenerbahçe taraftarına karşı oynadım ve bu gerçek anlamda çok zordu. Baskı altında olan taraftık. Şimdiyse Fenerbahçe taraftarının gücünü, desteğini arkamda hissetmek çok önemli. Onlara her zaman ihtiyacımız var” diyerek sözlerini noktaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç