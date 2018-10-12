Fazla giysiler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Türkiye'de “Sıfır Atık” projesine öncülük eden Beykoz Belediyesi, ilçedeki 22 atık getirme merkezinde toplanan giysileri temiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Beykoz Belediyesi'nin AB standartlarında yürüttüğü proje vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.İlçe sakinlerinin merkezlere bıraktığı atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümle değerleniyor.

Sosyal market ulaştırıyor

Bugüne kadar merkezlerden toplanan 23 bin 400 giysi Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi ailelerle buluştu. 8 tır dolusu kıyafet ise ihtiyaç sahipleri için sınıra gönderildi.

İlçe sakinlerinin merkezlere getirdiği kıyafetler belli periyotlarla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak ayrıştırılıyor. İyi durumdaki giysiler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yıkama, ütüleme ve tasnif sonrasında paketleniyor.

Bu işlemlerle yenilenen giysiler Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerini ısıtıyor.

Atık Getirme Merkezlerinde kıyafetin yanı sıra ambalaj, elektronik, cam, kitap, atık pil, ilaç, oyuncak ve atık yağlar toplanarak geri dönüşümde değerlenmesi sağlanıyor.