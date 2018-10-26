Felixo Exchange, 30 Ekim'de açılıyor

Kripto para piyasalarına yepyeni bir soluk getirecek olan Felixo Exchange, kimliği merak edilen Satoshi Nakamoto'nun açılış konuşması ve sektörün dünyaca ünlü katılımcılarıyla, 30 Ekim Salı günü merhaba diyecek.

Ünlü ekonomist Şant Manukya'nın kripto paraların geleceği hakkında yapacağı konuşmasıyla devam edecek olan etkinlik, Siyaset, İş ve Finans Dünyasının önemli simalarını, Ekonomistleri, Kripto Para Fenomenlerini, Medya'nın önde gelen isimlerini ve Kripto Paralara ilgi duyan yatırımcıları bir araya getirecek.

Amerika, İsviçre, İngiltere, Çin, Japonya ve Rusya'da hizmet veren blockchain projeleri, Man Coin, Pavo Coin ICO, Curaizon ICO, Modül ICO ve ICO BOX'ın Ceo ve diğer yöneticileri de katılım sağlayacaklar.

Yüksek güvenliğe önem veren Felixo Exchange 3. parti firmalardan hizmet almadan, Türkiye'de ilk, dünyada sayılı olan soğuk cüzdan yazılımlarını oluşturarak kullanıcıların varlıklarını daha güvenli ortamda tutuyor.

Referans linkiyle kullanıcılarına pasif gelir sağlayan Felixo, 30 Ekim itibariyle kimlik doğrulaması yapmış kullanıcılarına 1 Milyon TL değerinde airdrop dağıtarak, mutlu müşteri politikası ile yoluna devam edecek.