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Felsefeciler Urla'da buluşacak

Urla Felsefe Gönüllüleri tarafından düzenlenecek ve aralarında ünlü felsefecilerin de bulunduğu Urla Felsefe Günleri’nde, felsefe ve toplum ilişkisinde felsefe eğitiminin önemi konuşulacak.

Urla Felsefe Gönüllüleri tarafından düzenlenecek ve aralarında ünlü felsefecilerin de bulunduğu Urla Felsefe Günleri'nde, felsefe ve toplum ilişkisinde felsefe eğitiminin önemi konuşulacak.



Urla Felsefe Gönülleri tarafından, 5-6 Ekim tarihlerinde beşincisi düzenlenecek Urla Felsefe Günleri'nde alanlarında uzman isimler ‘Felsefe ve Toplum İlişkisinde Felsefe Eğitiminin Önemi'ni tartışacaklar. 2014 yılından beri düzenlenen ve aralarında ünlü felsefecilerin de bulunduğu etkinlik iki gün sürecek etkinlikte, ‘Felsefe ve Toplum', ‘Felsefe ve Kamusal Alan', ‘Toplumda ve kamuda felsefe eğitimi', ‘Geçmişten Günümüze Felsefe Pratikleri' oturumları düzenlenecek.


Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in koordinatörlüğünde düzenlenecek olan etkinlikte çok sayıda değerli isim sunum yapacak. Eski Tamirhane Binası'nda gerçekleşecek olan oturumlar herkese açık ve ücretsiz olacak.

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