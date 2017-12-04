Fener atıyor, Kartal yemiyor

Galatasaray’ı 3-0’la geçen Beşiktaş ise 14 maçta kalesinde gördüğü 12 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda.

Süper Lig’in 14. haftasında alınan sonuçların ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Beşiktaş’ın sahasında lider Galatasaray’ı 3-0’la geçmesi sonrasında, Osmanlıspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 30’a yükselterek zirveye yerleşti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle taraftarlarını üzen Fenerbahçe ise, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak çıkışa geçti. Sivasspor ve Antalyaspor’un ardından oynadığı iyi futbolla Kasımpaşa’yı da rahat geçen Fenerbahçe, puanını 26 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Beşiktaş da aldığı galibiyetle, ilk 3 sıradaki takımlarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Galatasaray’ı mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı da 3’e indirmiş oldu.

Giuliano etkisini hissettirdi

Kasımpaşa karşısında 4 golle kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla ligin de en golcü takımı oldu. 14. haftaya girilirken ligin en golcü takımı olan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında etkisiz kaldı ve 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray’ın attığı gol sayısı 29’da kalırken, Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Giuliano’nun çok iyi oynadığı karşılaşmada 4 gol bularak gol sayısını 30’a yükseltti. Ancak sarı-lacivertliler gol yeme alışkanlığından bu maçta da kurtulamadı. Kasımpaşa’dan 2 gol yiyen Fenerbahçe’nin bu sezon gol yemeden tamamladığı maç sayısı 2’de kaldı. Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak kalesini gole kapatmıştı. Fenerbahçe, ligdeki 12 maçta ise rakiplerinden gol yedi.

Kartal’ın savunması geçit vermiyor

Sezon başında kadrosuna Portekizli yıldız savunmacı Pepe’yi katan Beşiktaş, ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıktı. Son 3 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, ligde 14 maçta yediği 12 golle en iyi savunma yapan takım konumunda. Galatasaray karşısında 3-0 kazanan ve sayısız gol fırsatından da yararlanamayan Beşiktaş, özellikle savunmada, ligin en golcü 2. takımına göz açtırmadı. Beşiktaş’ın aldığı galibiyet sonrasında zirve de el değiştirdi. Galatasaray’ın kaybetmesini değerlendiren Başakşehir, sahasında Osmanlıspor’u 1-0 yenerek puanını 30’a yükseltti ve zirveye yerleşti.

Ligin en dikkat çekici yükselişini yapan ekip ise Bursaspor oldu. Geçtiğimiz sezon son hafta aldığı galibiyetle ligden düşmekten kurtulan yeşil-beyazlılar, bu sezon ise eski günlerine döndüğünü gösterdi. İlk haftalarda bocalama yaşayan Bursaspor, son 7 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle adım adım yükseldi ve puanını 24’e çıkartarak 5. sıraya kuruldu. 14 maçta 27 gol bularak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından ligin en golcü takımı olan Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü.