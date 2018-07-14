Fenerbahçe, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu’nu transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’de sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon genç futbolculara yönelen sarı-lacivertliler, Berke Özer ve Barış Alıcı’dan sonra Hollanda’nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu’na Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Ferdi’nin transferiyle ilgili, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.