İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe 27 yıl sonra penaltı kullandı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 67.

dakikada kazandığı penaltıyla 27 yıl aradan sonra ilk kez Galatasaray'ın sahasında penaltı kullandı.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertliler 27 yıl sonra penaltı kazandı. Galatasaray deplasmanında son olarak 4 Mayıs 2011 tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray'a o maçta 4-1 mağlup olmuş, sarı-lacivertlilerin tek golü penaltıdan Aykut Kocaman atmıştı.. Bugün oynanan derbide 67. dakikada oluşan penaltıyı gole çeviren Valbuena, Fenerbahçe'nin 27 yıllık penaltı hasretini golle sona erdirmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.