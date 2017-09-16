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16 Eylül 2017 18:45

Fenerbahçe, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5.

Fenerbahçe, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

16 Eylül 2017 18:45

haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Öte yandan Robin van Persie’nin tedavisine devam edilirken, Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program uyguladı.


Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 20.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Alanya’ya hareket edecek.




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