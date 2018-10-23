Fenerbahçe, Anderlecht hazırlıklarını sürdürdü

maçında Anderlecht ile Belçika'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, yarın bu karşılaşma için yarın Belçika'ya hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. İstanbul'daki hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın 11.40'ta Belçika'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, yarın akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda yapacağı çalışmayla, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.