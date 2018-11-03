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Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.

haftasında perşembe günü sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyen oyucnular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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