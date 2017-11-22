Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bir günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, dayanıklık koşusu, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 23 Kasım Perşembe günü yapacağı çalışma ile devam ettirecek.