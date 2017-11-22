Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 17:44

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

22 Kasım 2017 17:44

haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bir günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, dayanıklık koşusu, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 23 Kasım Perşembe günü yapacağı çalışma ile devam ettirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç