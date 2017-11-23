Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertliler 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Fenerbahçe Koleji öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. İlk 30 dakikası basına açık olan antrenman Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmana sarı-lacivertli futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmana sağ ayak dizinde problem olan Janssen ve belinde ağrıları bulunan Eljif Elmas katılmadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.