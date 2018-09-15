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Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket etti.

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