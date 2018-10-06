Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. haftasında, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.