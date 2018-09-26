İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Appiah ile bir araya geldi

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Stephen Appiah, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Stephen Appiah, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 1 Türkiye Süper Lig, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Stephen Appiah, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp binasında buluştu. Buluşmada Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.


Bu ziyaretin sonunda Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Appiah ve beraberindekilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.