Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Appiah ile bir araya geldi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Stephen Appiah, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 1 Türkiye Süper Lig, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Stephen Appiah, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp binasında buluştu. Buluşmada Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.

Bu ziyaretin sonunda Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Appiah ve beraberindekilerle hatıra fotoğraf çektirdi.