Fenerbahçe, Bayern Münih'i ağırlıyor

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 5. haftasında yarın sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Münih ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle birlikte topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.

5. randevu

Fenerbahçe ile Bayern Münih bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada da sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılmayı başardı.

Ligde Fenerbahçe maç başına 88.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Münih ise 75.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 16.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman ekibinde ise Nihad Djedovic, 14.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.