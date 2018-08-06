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06 Ağustos 2018 10:03

Fenerbahçe, Benfica maçı için yola çıktı

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maç için Atatürk Havalimanı’ndan yola çıktı.

Fenerbahçe, Benfica maçı için yola çıktı

06 Ağustos 2018 10:03


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maç için yola çıktı. Atatürk Havalima’nından özel uçakla Lizbon’a hareket eden sarı-lacivertli kafilede şu isimler yer alıyor;


“Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Elif Elmas, Giuliano, Roberto Soldado, Andre Ayew”




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