Fenerbahçe, Benfica maçı için yola çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maç için yola çıktı. Atatürk Havalima’nından özel uçakla Lizbon’a hareket eden sarı-lacivertli kafilede şu isimler yer alıyor;

“Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Elif Elmas, Giuliano, Roberto Soldado, Andre Ayew”